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ТАСС

Эксперт назвал глупой и опасной позицию Нидерландов по F-16 для Украины

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Douglas C. Pizac

Независимый журналист Йост Нимюллер напомнил, что Нидерланды принимают участие в обучении украинских пилотов

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Голландское правительство действует глупо и опасно, разрешая использовать переданные Украине истребители F-16 для нанесения ударов по территории РФ. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС независимый журналист Йост Нимюллер.

"Это голландские самолеты, отправленные в Россию, - подчеркнул он. - Голландский министр сказал, что летать в Россию можно и граница теперь стала очень тонкой". "Находятся ли Нидерланды в состоянии войны с Россией? - задался вопросом Нимюллер. - Чего нам стоит ожидать в ответ? Это очень опасное и глупое поведение голландского правительства".

Эксперт также напомнил, что Нидерланды принимают участие в обучении украинских пилотов. В этом контексте, по его словам, представляет интерес, "готовили ли их воевать и в воздушном пространстве России".

Ранее командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил в интервью телеканалу NOS, что голландская сторона не накладывает ограничения на использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над РФ. Со своей стороны глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что Украина может использовать F-16 в том числе над территорией России при условии соблюдения законов войны. Это, в частности, предусматривает, что удары не должны быть направлены против гражданских объектов.

Нидерланды играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона планирует передать 24 самолета Киеву и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии. Ранее газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина уже получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Нидерланды
Россия
Румыния
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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