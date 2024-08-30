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Вестник Мордовии

У необандеровцев замечены САУ 2С1 в необычном камуфляже. Кто их поставил?

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004", wiki

Необандеровские формирования понесли значительные потери в самоходной артиллерии. Одних только 2С1 "Гвоздика" потеряно около сотни.

Для компенсации уничтоженной техники осуществляются поставки от бывших "братушек" - болгар. Также сообщается, что такие САУ замечены в необычном для ВСУ камуфляже, обычно используемом в финской армии. По всей видимости, Хельсинки отправили в "горячую точку" очередную партию оружия, в том числе и самоходки, получившие в этой стране обозначение 122 PSH 74.

Наши поехавшие на русофобии соседи обычно не сообщают о своих поставках необандеровцам. Однако, известно, что финская армия располагала, по меньшей мере, 80 единицами таких боевых машин.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004", wiki

Ранее земляки Манергейма уже отправляли ВСУ бронетранспортеры Sisu XA-180, саперные танки на базе Leopard 2, 152-мм орудия 152 K 89 - 2А36 "Гиацинт-Б", 130-мм пушки М-46 ( 130 K 54), 120-мм минометы 120 KRH 85, ЗУ-23-2, обозначающиеся как 23 Itк 61, и боеприпасы к ним.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Leopard-2
M-46
Гвоздика
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