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РИА Новости

Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве

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Павел Попов в суде
Павел Попов в суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Адвокат: экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов не признает вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Дюкин.

Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

"Попов свою причастность отрицает, парком он не руководил", - рассказал собеседник агентства.

В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова на два месяца, до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна. Попов, как решил суд, будет содержаться в московском СИЗО-2 "Бутырка".

По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.

Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.

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Россия
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Минoбороны РФ
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