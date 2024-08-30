Пентагон не комментирует потерю Украиной первого F-16

Неназванный американский чиновник утверждал, что крушение самолета не было вызвано действиями российских войск

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16.

"По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины", - заявил корреспонденту ТАСС представитель американского военного ведомства.

Неназванный американский чиновник в беседе с агентством Reuters, в свою очередь, утверждал, что крушение самолета не было вызвано действиями российских войск.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, представитель властей США подтвердил, что Киев потерял первый из переданных ему американских истребителей. Он утверждал, что самолет не был сбит, а крушение произошло из-за ошибки пилота.