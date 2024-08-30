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РИА Новости

Зеленский провел закрытое совещание по дальнобойному оружию

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Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

Зеленский сообщил, что провел закрытое совещание по дальнобойному оружию

МОСКВА, 29 августа/ Радио Sputnik. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел закрытое совещание по дальнобойному оружию.

Известно, что на совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк*, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов* и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Подробности встречи не разглашаются.

"Единственное, что стоит отметить, – это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", – цитирует Зеленского сайт mk.ru.

Радио Sputnik писало, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты JASSM.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
JASSM
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