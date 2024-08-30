Зеленский провел закрытое совещание по дальнобойному оружию

Зеленский сообщил, что провел закрытое совещание по дальнобойному оружию
МОСКВА, 29 августа/ Радио Sputnik. Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел закрытое совещание по дальнобойному оружию.
Известно, что на совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк*, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов* и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Подробности встречи не разглашаются.
"Единственное, что стоит отметить, – это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", – цитирует Зеленского сайт mk.ru.
Радио Sputnik писало, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты JASSM.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов