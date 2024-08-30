WSJ: США подтвердили потерю первого F-16 на Украине

Это случилось 26 августа

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американский чиновник подтвердил газете The Wall Street Journal, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16.

Отмечается, что это случилось 26 августа, "спустя всего недели после того, как первые американские истребители прибыли на Украину". Как утверждает неназванный представитель американских властей, F-16 не был сбит, крушение произошло из-за ошибки пилота.

Пентагон в ответ на запрос издания посоветовал ему обратиться за комментарием к Воздушным силам ВС Украины, но там не стали подтверждать ни факт крушения, ни предоставлять информацию о состоянии пилота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".