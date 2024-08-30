Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл в ЮАР в рамках дальнего похода

До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гавана и Ла-Гуайра

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС /. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства бороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптаун (ЮАР). Об этом сообщила пресс-служба флота.

"За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива, продовольствия и совершит технический осмотр корабля. Кроме того, в порту моряки-балтийцы и курсанты встретятся с южноафриканскими военными моряками, совершат ряд экскурсионных поездок, ознакомятся с историческими достопримечательностями второго по численности города ЮАР", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для экипажа "Смольного" посещение ЮАР стало третьим заходом в порт иностранного государства в ходе этого дальнего похода. До этого корабль побывал с неофициальными визитами в портах Гавана (Куба) и Ла-Гуайра (Венесуэла).

Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.