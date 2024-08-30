Военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия отправил под арест бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова, задержанного по уголовному делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Попова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 октября 2024 года", - говорится в решении суда.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

О закрытии заседания ходатайствовал следователь, указавший на необходимость сохранения тайный предварительного расследования.

Попову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его задержании ранее в четверг сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, который отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения", действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.

Как считает следствие, "Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, согласно данным следствия, через своих подчиненных Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, работавших с парком "Патриот", бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га, настаивает следствие.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.