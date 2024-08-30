Blue Origin осуществила второй за год пилотируемый суборбитальный полет

Запуск состоялся с космодрома в районе города Ван-Хорн

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin осуществила второй за год запуск суборбитального корабля New Shepard с экипажем из шести человек.

Запуск с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 09:08 по времени восточного побережья США (16:08 мск), полет продлился порядка 11 минут, в ходе него корабль достиг линии Кармана (100 км над Землей).

На борту New Shepard находились предпринимательница из Сингапура Николина Элрик, студентка Университета Северной Каролины Карсен Китчен, кардиолог Эйман Джахангир, бизнесмен Юджин Грин, профессор Университета Флориды Роб Ферл, предприниматель Эфраим Рабин.

Blue Origin была основана владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей.