Войти
ТАСС

Blue Origin осуществила второй за год пилотируемый суборбитальный полет

60
0
0
Ракета New Shepard компании Blue Origin
Ракета New Shepard компании Blue Origin.
Источник изображения: © REUTERS/Isaiah J. Downing

Запуск состоялся с космодрома в районе города Ван-Хорн

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin осуществила второй за год запуск суборбитального корабля New Shepard с экипажем из шести человек.

Запуск с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 09:08 по времени восточного побережья США (16:08 мск), полет продлился порядка 11 минут, в ходе него корабль достиг линии Кармана (100 км над Землей).

На борту New Shepard находились предпринимательница из Сингапура Николина Элрик, студентка Университета Северной Каролины Карсен Китчен, кардиолог Эйман Джахангир, бизнесмен Юджин Грин, профессор Университета Флориды Роб Ферл, предприниматель Эфраим Рабин.

Blue Origin была основана владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
США
Компании
Blue Origin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 23:04
  • 4184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 20:35
  • 1
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
  • 29.08 19:02
  • 1
Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»
  • 29.08 19:00
  • 1
Необандеровцы вновь стали применять ракеты "Точка". Откуда они поступили?
  • 29.08 18:43
  • 1
The New York Times: ВС РФ понадобится не менее 50 тысяч военных, чтобы освободить приграничье Курской области
  • 29.08 18:00
  • 8
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 29.08 17:06
  • 3
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска