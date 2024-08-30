Sabah: глобальную систему во главе с США ждет демонтаж

Современная система международных отношений переживает слом, пишет Sabah. США теряют позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уступая России и Китаю в самых разных сферах. Но процесс демонтажа глобальной системы завершится не третьей мировой войной, а "третьим глобальным консенсусом", уверен автор.

Берджан Тутар

Роберт Д. Блэквилл (Robert D. Blackwill) и Ричард Фонтейн (Richard Fontaine) в своей новой книге "Потерянное десятилетие: возвращение США в Азию и рост китайской мощи" рассматривают стратегию "поворота к Азии" ("Pivot to Asia"), которую Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) с большим успехом представила в 2011 году, отметив: "Отныне мы будем плеймейкерами не на Ближнем Востоке, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Напомним, Клинтон, в то время госсекретарь США, в статье под названием "Тихоокеанский век Америки" (America’s Pacific Century), опубликованной в журнале "Foreign Policy" 11 октября 2011 года, заявила: "Будущее политики будет определяться не в Афганистане или Ираке, а в Азии, и США должны находиться в эпицентре этого процесса".

Объявив о завершении войны с терроризмом в Ираке и Афганистане, Клинтон подчеркнула, что энергия, интерес и внимание Америки будут сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — где набирает мощь Китай. В этом контексте отношения между США и Россией были перезагружены, и предприняты шаги к открытию их новой страницы.

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Однако на данном этапе США в АТР переживают поражение подобно разгрому в Ираке и Афганистане. Этот провал признают и западные аналитики. Так, Эми Зегарт (Amy Zegart) в статье под заголовком "Рушащиеся основы американской мощи" в номере за сентябрь-октябрь 2024 года журнала "Foreign Affairs" на различных примерах показывает, что Вашингтон уступает позиции Пекину и Москве не только в военной, политической, экономической сферах, но и в области технологий. В анализе, подкрепленном последними данными, Зегарт приходит к следующему выводу: "Знание — сила, и США ее теряют".

Марк Тот (Mark Toth) и Джонатан Свит (Jonathan Sweet) из "The Hill" в своей совместной статье от 15 августа, с одной стороны, открыто признают, что США попали в водоворот, с другой — все еще стараются сохранять оптимистичный настрой.

Отмечая определенный упадок американской гегемонии в АТР, Африке, Латинской Америке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке, авторы видят выход в разжигании "глобального пожара" из конфликтов в различных регионах.

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В этой связи особенно выделяются попытки превратить кризис в Газе в региональную войну, а украинский кризис в третью мировую войну через конфликт НАТО — Россия или конфликт Европа — Россия. Однако Россия, Китай и Иран, которые видят провокации Атлантики, действуют осторожно.

Таким образом, мир не движется к глобальной войне, как пропагандируют западные идеологические аппараты. Западный мир прибегает к такой манипуляции, чтобы скрыть собственное поражение. Потому что события после 2000-х годов доказали нефункциональность империалистического статус-кво. Различные кризисы и конфликты, такие как фиаско войны с терроризмом, финансовый кризис 2008 года, пандемия covid-19, арабская весна, бегство из Афганистана, трясина на Украине и в секторе Газа, пошатнули основы глобальной системы.

Как отмечает Дэвид Экблад (David Ekbladh) в статье в издании "Asia Times", мир не движется к новой холодной или горячей войне. Глобальная система переживает критический период, напоминающий не столько структурированный конфликт времен после 1945 года, сколько сокрушительный крах миропорядка, произошедший в 1930-х годах. И этот процесс, судя по всему, завершится не третьей мировой войной, а "третьим глобальным консенсусом".