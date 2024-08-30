Салливан заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай заявил, что американские власти не поддерживают независимость острова Тайваня и не стремятся к конфликту с КНР.

В свою очередь председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что КНР и США обязаны стать источником стабильности, поскольку эти государства несут ответственность перед всем миром.

Как сообщает китайское издание Синьхуа, состоявшийся в Пекине очередной раунд китайско-американских стратегических коммуникаций носил конструктивный и содержательный характер. Во время встречи Салливан, помимо прочего, согласился с тем, что обе страны должны относиться друг к другу на равных и что конкуренция должна носить справедливый характер. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам, касающимся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, в свою очередь, в ходе переговоров с Салливаном подчеркнул, что США следует исправить свое стратегическое понимание Китая и уважать его основные интересы, одним из которых является тайваньский вопрос.

Чжан Юся при этом констатировал, что концепция "независимости Тайваня" препятствует поддержанию мира и стабильности в регионе. Зампредседателя ЦВС КНР также озвучил требование Китай к США прекратить вооружать Тайвань и распространять ложную информацию, связанную с обстановкой вокруг этого острова.

При этом стоит отметить, что, несмотря на все заверения представителя Белого дома, Вашингтон продолжает поставлять вооружения сепаратистскому режиму Тайваня, а также поддерживать политические контакты с Тайбэем. Остров регулярно посещают официальные делегации американского Конгресса и другие представители Вашингтона.