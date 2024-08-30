Советник главы офиса Зеленского: дальность поражения украинской баллистической ракеты достигает 600-700 километров

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Чего не отнять у нынешних киевских властей, так это стремления и умения бахвалиться по каждому возможному поводу и даже без наличия оного. Оно и немудрено с учетом того, что возглавляет эту шайку узурпировавший власть в полуразвалившейся Украине бывший профессиональный лицедей Владимир Зеленский. Да и многие в его команде — выходцы из КВН и шоу-группы «Студия Квартал 95».

В последние дни модной темой для киевских властей стали объявления об изобретении собственными инженерами очередного «чудо-оружия». Почин задал, естественно, Зеленский, который загадочно сообщил 24 августа в ходе мероприятия, посвященного так называемому «дню независимости» страны, что ВСУ впервые удачно применили по военной цели ВС РФ ракету-дрон «Паляница» собственной разработки и производства.

Один дрон? Воистину, есть чем гордиться стране, некогда бывшей одной из ведущих советских республик с развитой отраслью ВПК.

Может, действительно, собрали и даже применили. Подобные реактивные БПЛА не один год производятся в разных странах, включая Россию. У нас разработкой и производством подобных беспилотников занимаются сразу несколько как государственных, так и частных компаний.

К примеру, в декабре 2021 года состоялась выкатка второго опытного БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем С-70 «Охотник», который с 2018 года разрабатывает Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова. Летные испытания должны завершиться уже в этом году, после чего перспективный беспилотный летательный аппарат начнет выпускаться серийно для нужд Минобороны РФ. Помимо ВКС, в перспективе предусмотрена и версия морского базирования данного БПЛА.

Российский беспилотник «Охотник» представляет собой БПЛА тяжелого класса, по размерам и массе сравнимый с некоторыми пилотируемыми самолетами тактической авиации. Он выполнен по схеме «летающее крыло» с размахом порядка 19 м. при длине 14 м. Взлетная масса, по разным оценкам, достигает 23-25 т, из которых не менее 3-5 т приходится на полезную нагрузку разного рода. Предполагается, что новый БПЛА сможет решать широкий круг боевых задач разного рода, как самостоятельно, так и вместе с пилотируемой авиационной техникой.

Одна из уральских частных компаний уже поставляет для ВС РФ в зоне СВО небольшие реактивные FPV-дроны с БЧ весом в шесть килограммов. За счет наличия реактивного двигателя, дающего высокую скорость аппарату, и малые габариты данный БПЛА очень сложно обнаружить и сбить большинством обычных средств ПВО, применяемых против дронов.

Впрочем, возвращаясь к бахвальству киевских пропагандистов. Буквально на следующий день после заявления о первом применении дрона-ракеты, Зеленский, вновь загадочно умалчивая любые подробности со ссылкой на секретность, сообщил об якобы удачном испытании теперь уже баллистической ракеты украинского производства. Ладно хоть не МБР.

Некоторые подробности ТТХ украинской баллистической ракеты в эфире телеканала раскрыл советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк. По его словам, боеприпас способен поражать цели на расстоянии до 600-700 километров. Других подробностей не рассказал, почему, непонятно. Ведь будь такое оружие у ВСУ — это отличный повод поднять боевой дух в войсках и у населения, да еще и «припугнуть» наших военных.

Вот если это правда и украинский ВПК готов наладить выпуск столь дальнобойных средств поражения, то зачем тогда Киев каждый день выпрашивает у Вашингтона и Лондона разрешение бить франко-британскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG и дальнобойными версиями американских ATACMS вглубь территории России? Ведь предел дальности этих западных боеприпасов составляет «всего» 300 километров. А у украинской ракеты, получается, радиус поражения как минимум в два раза больше. Украинское издание «Страна», комментируя заявление советника главы офиса Зеленского, предположило, что речь вообще идет об одном и том же оружии.

А ведь в период СССР завод «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре), действительно, производил современные баллистические ракеты. Однако за время «независимости», о которой так гордо в видеообращении 24 августа вещал Зеленский, предприятие почти полностью развалилось. Сейчас, возможно, оно частично используется в качестве рембазы для военной техники. Но и с этим проблемы: с начала спецоперации ВС РФ уже трижды наносили ракетные удары по заводу.