Войти
РИА Новости

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада

56
0
0
Павел Попов
Павел Попов.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Экс-замминистра Попов находится под санкциями США, ЕС, Канады и Великобритании

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, находится под санкциям Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Попова, в марте 2021 года он попал под новые санкции ЕС и США, тогда же из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в РФ в свой санкционный список Попова включила Канада. Согласно открытым данным, с февраля 2022 года Попов находится под санкциями Австралии, с марта - Великобритании, а с мая - Новой Зеландии. В октября того же года экс-замминистра попал под санкции Украины.

В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В этот же день следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 23:04
  • 4184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 20:35
  • 1
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
  • 29.08 19:02
  • 1
Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»
  • 29.08 19:00
  • 1
Необандеровцы вновь стали применять ракеты "Точка". Откуда они поступили?
  • 29.08 18:43
  • 1
The New York Times: ВС РФ понадобится не менее 50 тысяч военных, чтобы освободить приграничье Курской области
  • 29.08 18:00
  • 8
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 29.08 17:06
  • 3
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска