Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра находится под санкциями Запада

Экс-замминистра Попов находится под санкциями США, ЕС, Канады и Великобритании

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, находится под санкциям Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Попова, в марте 2021 года он попал под новые санкции ЕС и США, тогда же из-за якобы ухудшения ситуации с правами человека в РФ в свой санкционный список Попова включила Канада. Согласно открытым данным, с февраля 2022 года Попов находится под санкциями Австралии, с марта - Великобритании, а с мая - Новой Зеландии. В октября того же года экс-замминистра попал под санкции Украины.

В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В этот же день следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.