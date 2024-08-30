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ЦАМТО

Helicentro Peru SAC провела капремонт двух вертолетов Ми-171Ш

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Ми-171Ш-П
Вертолет Ми-171Ш-П ВВС Перу в экспозиции выставки SITDEF-2017.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 29 августа. Компания Helicentro Peru SAC 26 августа на авиабазе "Лас-Пальмас" приступила к испытательным и проверочным полетам двух вертолетов Ми-171Ш после проведенного капремонта по заказу ВВС Перу.

По информации Defensa.com, оба вертолета (регистрационные номера FAP-606 и FAP-607) пройдут испытания в течение недели, после чего будут переданы в распоряжение 3-й авиагруппы ВВС Перу.

Еще два вертолета, Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1В (р.н. FAP-602 и FAP-614), в настоящее время находятся на объектах Helicentro Peru SAC на авиабазе "Лас-Пальмас", на которых начался повторный монтаж двигателей ТВ3-117ВМ.

Напомним, что замминистра обороны по материальным ресурсам Ниноска Москейра Корнехо в сентябре 2023 года проконтролировала ход выполнения работ по капитальному ремонту вертолетов российского производства компанией Helicentro Peru SAC.

На тот момент компания выполняла капитальный ремонт Ми-8МТВ-1, Ми-17-1В и двух Ми-171Ш 3-й авиагруппы, дислоцированной на авиабазе "Армандо Ревредо Иглесиас" (международный аэропорт имени Хорхе Чавеса). Как было доложено зам. министра, работы выполняются согласно контракту стоимостью около 49,9 млн. долл. по указу №067-2023-EF от 20 апреля 2023 года, согласно которому ВВС Перу должны привести парк транспортной авиации в надлежащие состояние для предстоящих миссий по ликвидации последствий затяжных дождей, которые как ожидается, вызовет в стране природный феномен Эль-Ниньо.

На момент посещения Ниноска Москейра Корнехо предприятие также выполняло капремонт четырех транспортных Ми-8МТВ-1 (EP-643, EP-650, EP-660 и P-662) перуанской армейской авиации по контракту стоимостью около 25,5 млн. долл. Все четыре машины были переданы в войска в апреле этого года.

За последние шесть лет компания Helicentro Peru SAC выполнила текущий и капитальный ремонт более 40 вертолетов российского производства. Из них капитальный ремонт прошли более 20 вертолетов, в том числе в 2019-2020 годах – четыре Ми-17-1В для ВВС и один для Нацполиции, а в 2020-2021 годах – еще три Ми-17-1В для ВВС.

Кроме того, проведено значительное количество работ по текущему ремонту вертолетов Ми-17-1В и Ми-171Ш/Ш-П в связи с пулевыми попаданиями, полученными в ходе противодиверсионных операций в долинах рек Апуримак, Эне и Мантаро (так называемый регион VRAEM).

Helicentro Peru SAC – перуанская компания, которая с 2005 года сертифицирована Главным управлением гражданской авиации Перу (DGAC) в качестве уполномоченной организации по техническому обслуживанию вертолетной техники, которая, помимо большого опыта работы с техникой российского производства, имеет соответствующие сертификаты и разрешения АО "Вертолеты России".

В настоящее время компания работает на основании соглашения о техническом сотрудничестве, подписанном в декабре 2016 года между Службой технического обслуживания (SEMAN PERU SAC) и "Вертолетами России", которое предусматривает ремонт и техническое обслуживание гражданских и военных вертолетов российского производства на мощностях в г.Лас-Пальмас. В целях обеспечения более комфортных работ на этом объекте Helicentro Peru SAC отреставрировала два ангара, которые были введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 года. Один из ангаров компании также находится в дополнительном стационарном пункте (UFA) армейской авиации в Кальяо.

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