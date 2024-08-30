Войти
ТАСС

Универсальный морской танкер для Балтийского флота вышел на ходовые испытания в море

64
0
0
Малый морской танкер проекта 03182
Малый морской танкер проекта 03182.
Источник изображения: АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"

Судно "Валентин Рыков" начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Морской танкер "Валентин Рыков" проекта 03182, построенный для Балтийского флота, начал заводские ходовые испытания на Балтике, сообщила пресс-служба флота. После их завершения танкер пополнит состав вспомогательных судов.

"В ходе испытаний представители завода-изготовителя совместно с экипажем малого морского танкера проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и механизмов", - говорится в сообщении.

После завершения заводских ходовых испытаний, а затем и государственных испытаний танкер войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота, отметили в пресс-службе

Основное назначение танкера - транспортировка и передача сухих и жидких грузов, снабжение кораблей грузами в другой таре, сбор мусора, патрулирование, аварийно-спасательные работы, снятие с мелей и рифов аварийных судов и буксировка, выполнение функций пожарного судна и многие другие

Малый морской танкер ледового класса Arc4, полное водоизмещение - 3,5 тыс. тонн, дедвейт - 1 560 двт, длина - 78,8 м, ширина - 15,4 м, осадка при полной загрузке - 5 м. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Имеет площадку для вертолета класса Ка-27.

Танкер назван в честь Валентина Павловича Рыкова (30 мая 1926 года - 21 июля 2015 года) - советского военного моряка-подводника, первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
БФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 23:04
  • 4184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 20:35
  • 1
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
  • 29.08 19:02
  • 1
Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»
  • 29.08 19:00
  • 1
Необандеровцы вновь стали применять ракеты "Точка". Откуда они поступили?
  • 29.08 18:43
  • 1
The New York Times: ВС РФ понадобится не менее 50 тысяч военных, чтобы освободить приграничье Курской области
  • 29.08 18:00
  • 8
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 29.08 17:06
  • 3
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска