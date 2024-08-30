Универсальный морской танкер для Балтийского флота вышел на ходовые испытания в море

Судно "Валентин Рыков" начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Морской танкер "Валентин Рыков" проекта 03182, построенный для Балтийского флота, начал заводские ходовые испытания на Балтике, сообщила пресс-служба флота. После их завершения танкер пополнит состав вспомогательных судов.

"В ходе испытаний представители завода-изготовителя совместно с экипажем малого морского танкера проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и механизмов", - говорится в сообщении.

После завершения заводских ходовых испытаний, а затем и государственных испытаний танкер войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота, отметили в пресс-службе

Основное назначение танкера - транспортировка и передача сухих и жидких грузов, снабжение кораблей грузами в другой таре, сбор мусора, патрулирование, аварийно-спасательные работы, снятие с мелей и рифов аварийных судов и буксировка, выполнение функций пожарного судна и многие другие

Малый морской танкер ледового класса Arc4, полное водоизмещение - 3,5 тыс. тонн, дедвейт - 1 560 двт, длина - 78,8 м, ширина - 15,4 м, осадка при полной загрузке - 5 м. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Имеет площадку для вертолета класса Ка-27.

Танкер назван в честь Валентина Павловича Рыкова (30 мая 1926 года - 21 июля 2015 года) - советского военного моряка-подводника, первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген.