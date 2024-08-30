Войти
ЦАМТО

В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по ЗРС С-400

58
0
0
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция.
Источник изображения: © AP Photo / Turkish Defence Ministry via AP

ЦАМТО, 29 августа. Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы согласии с США по неиспользованию российских ЗРС С-400 в обмен на поставки истребителей F-35.

Турецкое военное ведомство отметило в заявлении, что российские ЗРС находятся на вооружении ВВС страны, передает "РИА Новости".

Ранее газета Cumhuriyet сообщила, что Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 якобы заявила Вашингтону, что ради их приобретения не станет активировать купленные у России системы ПВО С-400.

"Наша страна продолжает нуждаться в надежном прикрытии воздушного пространства системами ПВО. В этом контексте система ПВО С-400 находится на вооружении ВВС. В настоящее время никаких новых процессов по этому вопросу нет", – приводит заявление турецкого военного ведомства газета Milliyet.

Как напоминает агентство, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей ОПК Турции по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 23:04
  • 4184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 20:35
  • 1
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
  • 29.08 19:02
  • 1
Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»
  • 29.08 19:00
  • 1
Необандеровцы вновь стали применять ракеты "Точка". Откуда они поступили?
  • 29.08 18:43
  • 1
The New York Times: ВС РФ понадобится не менее 50 тысяч военных, чтобы освободить приграничье Курской области
  • 29.08 18:00
  • 8
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 29.08 17:06
  • 3
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска