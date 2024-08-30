В Турции прокомментировали сообщения о договоренности с США по ЗРС С-400

ЦАМТО, 29 августа. Минобороны Турции прокомментировало сообщения СМИ о якобы согласии с США по неиспользованию российских ЗРС С-400 в обмен на поставки истребителей F-35.

Турецкое военное ведомство отметило в заявлении, что российские ЗРС находятся на вооружении ВВС страны, передает "РИА Новости".

Ранее газета Cumhuriyet сообщила, что Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 якобы заявила Вашингтону, что ради их приобретения не станет активировать купленные у России системы ПВО С-400.

"Наша страна продолжает нуждаться в надежном прикрытии воздушного пространства системами ПВО. В этом контексте система ПВО С-400 находится на вооружении ВВС. В настоящее время никаких новых процессов по этому вопросу нет", – приводит заявление турецкого военного ведомства газета Milliyet.

Как напоминает агентство, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей ОПК Турции по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.