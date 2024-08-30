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Интерфакс-АВН

Импортонезависимую облачную платформу на базе собственных ИТ-решений внедрила "Группа Астра"

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ОС Astra Linux следующего поколения
ОС Astra Linux следующего поколения.
Источник изображения: Astra

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - "Группа Астра" запускает облачную платформу Astra Cloud, ориентированную на организации, для которых особенно важны масштабируемость, производительность и безопасность софта, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Сервис на 100% реализован на базе собственных продуктов "Группы Астра", и они теперь доступны в двух форматах: on-premise и частного облака, развёрнутого на базе операционной системы Astra Linux", - сказано в сообщении.

В нём отмечено, что на старте клиенты получают СУБД (систему управления базами данных) и одноименную платформу баз данных Tantor, операционную систему Astra Linux в серверном исполнении, платформу для разработки программного обеспечения GitFlic, средство резервного копирования RuBackup, корпоративный почтовый сервер RuPost, службу каталогов ALD Pro и решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест Termidesk.

В ближайших планах - появление на платформе Astra Cloud всего продуктового портфеля "Группы Астра", сообщает пресс-служба.

По её информации, среди ключевых особенностей Astra Cloud - гибкая архитектура, поддержка многоуровневой системы безопасности, возможность интеграции с существующими решениями через службу каталогов. Особое внимание уделено соблюдению актуальных норм и стандартов в области защиты данных, что крайне важно для госучреждений и крупных корпораций. Все размещенные на платформе продукты включены в реестр Минцифры.

В сообщении отмечается, что при помощи Astra Cloud можно завершить процесс импортозамещения, провести цифровую трансформацию без дополнительных затрат на оборудование и обучение персонала, реализовывать ресурсоемкие проекты, минимизировать риск потери данных, если пользоваться платформой как резервной площадкой. Эту возможность обеспечивает реализованная в продукте стратегия "3-2-1": две копии файла хранятся локально, а одна - в облачной среде.

Технический директор "Группы Астра" Антон Шмаков отмечает, что "опыт сотрудничества с зарубежными вендорами побуждает российские компании искать стабильные и гибкие импортонезависимые решения с современным востребованным функционалом".

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