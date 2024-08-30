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Интерфакс-АВН

Патрушев заявил о дефиците кадров в судостроении

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Многие предприятия отечественной судостроительной отрасли испытывают серьезные проблемы с обеспечением квалифицированными кадрами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"В настоящее время многие предприятия отрасли уже испытывают серьезные проблемы с обеспечением квалифицированными инженерами, специалистами среднего звена и рабочими", - констатировал помощник главы государства. Наиболее востребованными специальностями являются инженеры-конструкторы, инженеры по пуско-наладке оборудования, слесари различных профессий, судовые сварщики, токари, отметил Патрушев.

Согласно оценкам, в ближайшей перспективе потребность судостроительной промышленности в кадрах оценивается на уровне 9 тыс. человек в год, а на период до 2034 года необходимо подготовить более 80 тыс. специалистов, добавил он.

"И эта цифра не в полной мере учитывает потребность в кадрах для новых предприятий, которые планируется построить для решения задач, поставленных президентом России. Причины сложившейся ситуации кроются в ряде системных проблем, которые нам необходимо совместно решать", - сказал Патрушев.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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