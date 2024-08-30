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РИА Новости

Стали известны подробности о недвижимости экс-замглавы Минобороны Попова

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Павел Попов
Павел Попов.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Экс-замглавы Минобороны Попов владеет домом в 245 "квадратов" с 2016 года

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, владеет домом в 245 "квадратов" с 2016 года, а также участком площадью 24 сотки, следует из его антикоррупционной декларации.

В собственности у Попова находятся дом площадью 245,2 квадратных метра, земельный участок под ИЖС в 24 сотки, хозблок площадью более 100 квадратов, следует из антикоррупционной декларации за 2018 год. Дом площадью более 245 квадратных метров появился у бывшего замглавы Минобороны в 2016 году. С 2011 по 2016 годы Попов вносил в декларацию данные о доме площадью 148 квадратов.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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