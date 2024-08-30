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Военное обозрение

Завод по производству боеприпасов армии США увеличивает выпуск артиллерийских снарядов для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Завод по производству боеприпасов в городе Скрантоне, штат Пенсильвания, выпускающий ключевые артиллерийские снаряды в противостоянии Украины с Россией, сумел увеличить производство на 50%, чтобы удовлетворить растущий спрос, и в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию дополнительные мощности, пишет американское издание Defense News.

Этот завод производит 155-мм гаубичные снаряды, которые затем отправляются в Айову, где их наполняют взрывчаткой и оснащают взрывателями. Оттуда многие из них отправляются на Украину, где они пользуются большим спросом.

По данным издания, завод в Скрантоне, наряду с двумя другими заводами по производству боеприпасов в соседнем Уилкс-Барре, недавно увеличил производство с 24 000 снарядов в месяц до 36 000. Три новые производственные линии находятся в стадии разработки, что позволит предприятию производить еще больше боеприпасов.

Сейчас мы сосредоточены на 155-мм. Это практически все, на чем мы концентрируемся

— говорят сотрудники предприятия в Пенсильвании.

Defense News отмечает, что с начала конфликта на Украине США отправили в эту страну более трех миллионов 155-мм снарядов. Кроме того, ранее в этом месяце Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов, включающий и 155-мм снаряды, напоминает издание.

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Страны
Россия
США
Украина
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