Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне

Путин уволил экс-замминистра обороны Попова указом от 17 июня

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ Владимира Путина 17 июня текущего года, следует из опубликованного ранее документа.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила РИА Новости, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

Из инкриминируемой экс-замминистра статьи Уголовного кодекса РФ следует, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.