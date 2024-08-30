Технический прогресс защитит Россию от любых внешних угроз, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия останется неуязвимой для диктата и любых угроз

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. РФ будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Россия всегда будет находиться в авангарде военно-технического прогресса, а значит, останется неуязвимой для чужого диктата и для любых внешних угроз", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

Он уточнил, что сегодня любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию России неизменно пересекаются. Для этого в стране есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, уникальные специалисты - учёные, инженеры, конструкторы.

"У отечественной внешней разведки накопился богатейший опыт сотрудничества с крупнейшими научными института и передовыми корпорациями России", - добавил Нарышкин.