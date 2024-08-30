Раскрыта дальность баллистической ракеты Киева

Подоляк: дальность первой баллистической ракеты Украины составит 600 километров

Дальность первой баллистической ракеты Киева, которую могли испытать на Украине, составляет более 600 километров. Параметры ракеты раскрыл советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«600-700 [километров], как президент сказал», — отметил Подоляк, отвечая на вопрос о дальности ракеты.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев испытал первую баллистическую ракету. По мнению военного эксперта, капитана первого ранга Василия Дандыкина, ракету могли создать на базе советского тактического комплекса «Точка-У». Пусковая установка «Точки» на колесном шасси несет одну ракету с дальностью стрельбы до 120 километров и боевой частью весом до 480 килограммов.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российские зенитные ракетные комплексы способны сбивать баллистические ракеты.