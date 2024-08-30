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ЦАМТО

ВМС Уругвая в ближайшие месяцы получат новые корабли

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Флаг страны Уругвай.

ЦАМТО, 29 августа. Командование ВМС Уругвая в ближайшее время получит два корабля, которые позволят расширить возможности уругвайского флота по защите территориальных вод и обеспечению безопасности на море.

Так, по информации Infodefensa.com, 23 августа в Республике Корея на борт грузового корабля для доставки в Уругвай был погружен патрульный катер класса "Чамсури", передаваемый из состава южнокорейских ВМС. Как ожидается, перевозка займет около месяца.

Получивший обозначение ROU 10 "Харикейн" (Hurricane) катер был передан ВМС Уругвая 17 июня на военно-морской базе Джинхэ (провинция Кенсан). Ранее катер носил обозначение PKM-318.

Корабль будет базироваться в порту Ла-Палома на востоке Уругвая. Катер может применяться для выполнения задач патрулирования территориальных вод, ведения разведки, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовных промыслов и природных ресурсов, противодействия контрабанде.

Кроме того, 23 августа в Сиэтле завершились работы по подготовке к переходу в Уругвай приобретенного у американской компании Global Seas LLC гидрографического судна "Маунт Митчелл". Общая стоимость покупки составляет 3,5 млн. долл. Ожидается, что переход корабля в Уругвай начнется в сентябре.

Корабль получит то же наименование, что и ранее снятое с вооружения ВМС Уругвая гидрографическое судно ROU 22 Oyarvide. Судно планируется применять для выполнения различных задач, включая научные исследования и логистическое обеспечение антарктических экспедиций. Как заявлено, корабль находится в хорошем состоянии, оснащен современным оборудованием и будет обладать существенно более широкими возможностями по сравнению со списанным судном.

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Страны
США
Уругвай
Южная Корея
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