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ТАСС

Нидерланды запретили Украине наносить удары F-16 по гражданским объектам в РФ

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: © Omar Marques/ Getty Images

При этом истребители могут использоваться для ударов в России, отметил глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Истребители F-16, которые Нидерланды передали Украине, могут использоваться для нанесения ударов в РФ, но не по гражданским объектам. Об этом заявил телеканалу NOS глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс.

По его словам, Украина может использовать переданные Нидерландами F-16 в том числе над территорией России при условии соблюдения законов войны. Это, в частности, предусматривает, что удары не должны быть направлены против гражданских объектов. "Украине точно нельзя этого делать, - подчеркнул министр. - Это условие, которое мы поставили".

В то же время Украина имеет право атаковать военные цели в России, считают в Нидерландах. В том числе это относится к перехвату ракет над Россией и атакам на аэродромы, с которых взлетают российские истребители, уточнил Брекельманс.

Ранее командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что голландская сторона не накладывает ограничения на использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над РФ.

Нидерланды играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона планирует передать 24 самолета Киеву и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии. Ранее газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина уже получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Нидерланды
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Румыния
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F-16
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Путин Владимир
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