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Военное обозрение

Китайские учёные призвали ускорить разработку ядерного оружия для защиты Земли от астероидов

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские учёные призвали к ускорению процесса разработки ядерных вооружений, предназначенных для защиты Земли от астероидов.

Как пишет издание South China Morning Post, китайские исследователи считают применение ядерного оружия лучшим способом минимизировать шансы возможного столкновения астероидов с Землей. При этом, по мнению экспертов, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом на самом деле выше, чем считалось ранее. В качестве примера такого столкновения исследователи напоминают о произошедшем в 2013 году падении Челябинского метеорита.

В то же время директор ядерного центра Герой России Валентин Костюков заявил, что примерно через пять лет будет введена в эксплуатацию самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, в задачи которой, помимо прочего, будет уничтожение астероидов и метеоритов.

Ранее сообщалось, что китайские исследователи открыли прорывной метод добычи воды из лунного грунта. Проведя исследования образцов, доставленных с Луны зондом "Чаньэ-5", ученые смогли синтезировать из грунта воду, причем в значительно больших объемах, чем это удавалось ранее. Ученым удалось выяснить, что в лунных породах содержится значительное количество водорода, который при высокой температуре взаимодействует с оксидами железа в минералах, участвующих в реакции, при этом выделяется водяной пар.

С помощью нового метода можно получать от 51 до 76 мг воды из одного грамма лунного грунта, что в десятки раз больше, чем удавалось ранее. Таким образом переработка одной тонны лунной породы позволит обеспечить водой 50 человек.

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