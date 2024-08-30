ТУСУР и Университет Решетнева будут готовить кадры для космической отрасли

Вузы и компания "Решетнев" подписали соответствующее соглашение на полях форума "Технопром-2024"

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Сетевую магистерскую программу для подготовки специалистов в космической отрасли планируют запустить Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Университет Решетнева. Об этом вузы и компания "Решетнев" подписали соглашение на полях форума "Технопром-2024", сообщили ТАСС в пресс-службе ТУСУРа.

"Соглашение станет основой для создания сетевой магистерской программы по проектной модели Передовой инженерной школы "Электронное приборостроение и системы связи" им. А. В. Кобзева. Уже сейчас ТУСУРом и Университетом Решетнева сформирован перечень образовательных модулей, которые не только взаимодополняют компетенции каждого из университетов, но и критически востребованы со стороны нашего индустриального партнера АО "Решетнев", - приводятся в сообщении слова директора ПИШ ТУСУРа Антона Лощилова.

По его словам, ТУСУР готов поделиться образовательными программами по перспективным системам связи, технологиям множественного доступа, адаптивным цифровым антенным решеткам. В свою очередь, томский вуз крайне заинтересован в опыте Университета Решетнева по таким востребованным направлениям как управление многоспутниковыми группировками, эксплуатация спутниковых систем связи, проектирование космических миссий и малых космических аппаратов. Объединение компетенций двух университетов позволит создать общий банк образовательных модулей, обеспечить реальное сетевое взаимодействие и выстроить адресную подготовку высококвалифицированных кадров в интересах промышленного партнера.

"Мы заинтересованы в методиках и подходах, которые используются при реализации образовательных программ через передовую инженерную школу. Принцип ПИШ - это проектное обучение, реализация программ магистратуры на принципах глубокой практикоориентированной подготовки по тематикам, которые являются актуальными для предприятия. И в этой связи заключение соглашения знаменует собой договоренность с ТУСУРом, АО "Решетнев" и Университетом Решетнева о том, что мы намерены объединять усилия в подготовке специалистов, ориентированных на использование передовых технологий", - приводятся в сообщении слова ректора Университета Решетнева Эдхама Акбулатова.

Планируется, что уже в сентябре к учебе в магистратуре приступят восемь сотрудников космической фирмы. За два года им предстоит подготовить комплексный командный проект по решению задачи, актуальной для спутникостроительного производства.

"В связи с переходом на новую индустриальную модель нам требуется усилить подготовку кадров по компетенциям, связанным с серийным выпуском продукции. Соглашение позволит при обучении магистрантов использовать ресурсы сразу двух наших партнерских вузов. Мы рассчитываем, что новый формат взаимодействия с привлечением опыта Передовой инженерной школы ТУСУР, приведет к существенному повышению эффективности подготовки наших специалистов", - приводятся в сообщении слова замгендиректора АО "Решетнев" по управлению персоналом Александра Берестова.

О форуме

XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27-30 августа. Ключевая тема в этом году - "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.