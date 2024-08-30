Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта

По данным журнала, Москва, "по-видимому, перебросила лишь небольшое количество батальонов для защиты" области

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Вторжение Украины в Курскую область России не достигло своей цели, если его замысел состоял в том, чтобы отвлечь силы РФ от основного фронта. К такому выводу пришел в своей статье журнал Forbes.

Издание отмечает, что "если целью вторжения в Курскую область было отвлечь российские войска от основного фронта и растянуть их ресурсы, то это, похоже, провалилось". Указывается, что Москва, "по-видимому, перебросила лишь небольшое количество батальонов для защиты Курской области". Журнал указывает также, что "атака на Курскую область не только не привела к оттоку российских войск из Донецка, но и усугубила нехватку [украинского] личного состава в регионе". Согласно данным Forbes, "шесть или около того украинских бригад, обороняющих Покровск, уступают по численности примерно в два раза" и "у них, возможно, не будет другого выбора, кроме как сдать" Красноармейск (украинское название - Покровск) в ближайшее время.

Согласно предположениям Forbes, масштабы операции указывают на то, что атака со стороны Украины была, скорее всего, отвлекающим маневром, а не началом полномасштабного вторжения. Издание не исключает, что Украина может готовить более масштабное вторжение в будущем. Подчеркивается, что при этом украинские войска, находящиеся далеко от своих основных баз снабжения, могут столкнуться с логистическими трудностями, если попытаются развить наступление вглубь российской территории.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 тыс. военных и 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.