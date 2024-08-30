Минобороны Австрии рассматривает возможность покупки УТС M-346 совместно с Италией

Первый построенный для Польши учебно-боевой самолет Leonardo-Finmeccanica/Aermacchi М-346 Master (польский бортовой номер "7701") во время первого полета. Венегоно-Супериоре (Италия), 04.07.2016.

ЦАМТО, 29 августа. Власти Австрии рассматривают возможность закупки учебно-тренировочных самолетов M-346 усовершенствованной подготовки для замены снятых с вооружения ВВС страны самолетов Saab-105.

Как сообщает Euro-SD.com, 27 августа министр обороны Австрии Клаудия Таннер сообщила Austria Press Agency, что рассматривает предложение Министерства обороны Италии о совместной закупке самолетов M-346. Реализация проекта запланирована на ближайшую перспективу.

К.Таннер положительно высказалась о реализации проектов сотрудничества в области закупок вооружений, реализованных Министерством обороны Австрии за последние несколько лет.

В частности, правительства Австрии и Италии 20 декабря 2021 года подписали межправительственное соглашение о покупке 18 вертолетов AW-169 группы Leonardo для замены устаревшей техники австрийских вооруженных сил, а 22 июля 2024 года МО Нидерландов подписало с бразильской Embraer контракт на поставку 9 транспортов-заправщиков KC-390 "Миллениум", четыре из которых предназначены для ВВС Австрии.

Командование ВВС Австрии сняло с вооружения 12 самолетов Saab-105 31 декабря 2020 года после 50 лет эксплуатации. Поскольку замена для них отсутствует, пилоты "Тайфун" проходят обучение в итальянской Международной школе летной подготовки (IFTS) на авиабазе "Дечимоманну" на самолетах M-346.

Известно, что ВС Австрии намерены приобрести около 12 современных реактивных УТС для замены Saab-105.