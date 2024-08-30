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Интерфакс-АВН

Нидерландский военачальник заявляет об отсутствии ограничений на применение передаваемых Украине F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Брюссель. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Украина может использовать переданные Нидерландами истребители F-16 так, как посчитает нужным, в том числе над территорией РФ, заявил в четверг командующий ВС страны генерал Онно Эйхельсхейм.

"Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16", - приводят нидерландские СМИ слова военачальника.

Он добавил, что Украина может использовать без ограничений все вооружение, которое предоставляют Нидерланды, при условии соблюдения положений гуманитарного права и правил ведения военных действий.

Эйхельсхейм не стал уточнять, сколько истребителей Амстердам уже передал Киеву. Всего Нидерланды обещали передать 24 самолета.

Таким образом, генерал подтвердил, что смена правительства Нидерландов не привела к изменению позиции страны по применению Украиной F-16.

В июне Кайса Оллонгрен, возглавлявшая на тот момент министерство обороны, заявила, что Украина сама решает, как использовать оружие, которое ей передают Нидерланды. Она выразила надежду на то, что следующее правительство Нидерландов продолжит поддерживать НАТО и Украину.

Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны заявили о своем намерении предоставить Украине самолеты F-16.

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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