Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ

Сердюков: учения в Средней Азии направлены на защиту государств-членов ОДКБ

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

"Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств–членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран", - заявил Сердюков на брифинге.

В сентябре и октябре запланированы учения ОДКБ в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.