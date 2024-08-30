Боррель заявил, что ЕС и Киев уже получили €1,4 млрд от активов РФ

При этом, согласно решению Еврокомиссии, страны Евросоюза получат 90% экспроприированных средств, а Украина - остальное

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Экспроприированные доходы от замороженных в Евросоюзе суверенных активов России пойдут ВПК Украины и странам ЕС, которые будут поставлять Киеву оружие, €1,4 млрд уже выделены. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС, куда он прибыл вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы будем обсуждать доходы от российских активов. Они будут направлены напрямую промышленности Украины, которая производит вооружения, а также странам Евросоюза (в виде компенсации за поставки оружия - прим. ТАСС). Мы уже выделили €1,4 млрд", - сказал Боррель.

Он не уточнил, что, согласно решению Еврокомиссии, подготовленному им самим, страны ЕС получат 90% этих средств, а Украина - остальное.