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Назван способ защиты Земли от астероидов

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Фото: Andy Holmes / Unsplash
Фото: Andy Holmes / Unsplash.

SCMP: в Китае призвали ускорить разработку ракет и ЯО для поражения астероидов

Китайские ученые призвали ускорить разработку ядерного оружия (ЯО) и тяжелых ракет-носителей для уничтожения угрожающих Земле астероидов. Эффективный способ защиты от опасных объектов на орбите назвали в публикации South China Morning Post (SCMP).

По мнению группы исследователей во главе с заместителем главного конструктора межпланетной станции для изучения Луны «Чанъэ-3» Чжан Хэ из Пекинского института проектирования систем космических аппаратов, в случае сближения большого астероида с Землей планету может спасти только ЯО.

Ученые подчеркнули, что риск столкновения нашей планеты с большим астероидом выше, чем считалось ранее. Астрономы обнаружили около 30 тысяч астероидов, но они могут быть только «верхушкой айсберга». В их исследовании отмечается, что часть потенциально опасных астероидов не может быть обнаружена до вхождения в атмосферу. Исследовали привели в качестве примера Челябинский метеорит, который обнаружили только в земной атмосфере. Поэтому человечество должно получить возможность запускать ядерные боеголовки в космос в течение 7-30 дней. Для успеха подобных миссий средства доставки ЯО не должны отклоняться от цели более чем на 100 метров.

Согласно расчетам ученых, если до столкновения с большим небесным телом останется менее недели, запуск ядерных боеголовок в сторону астероида будет единственным способом предотвратить столкновение. При этом боевой части мощностью в одну мегатонну хватит только для защиты от объекта диаметром менее 50 метров. Исследователи подчеркнули, что сейчас ни одна страна в мире не может запускать ядерное оружие в глубокий космос. Еще одной сложностью для реализации проекта станет сборка и заправка сверхтяжелых ракет-носителей, которая требует значительного времени. Более надежным решением может стать размещение ЯО в космосе в одной из точек Лагранжа. Оружие в этом районе позволит сократить время реакции человечества на угрозу.

В июле стало известно, что Европейское космическое агентство начало подготовку к миссии Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses), предполагающей изучение сближающегося с Землей астероида Апофис. Окончательное решение о запуске примут в 2025 году.

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Китай
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