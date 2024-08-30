Могучий «Мотылек»: в РФ разработан дрон грузоподъемностью 300 кг

Перспективный беспилотник может использоваться для снабжения войск и для бомбометания

До 300 кг полезной нагрузки может нести разработанный в России дрон «Мотылек». Он оснащен четырьмя 60-киловаттными двигателями, которые вместе способны поднять аппарат взлетной массой до 600 кг. Такая грузоподъемность позволяет, например, нести 250-килограммовую авиабомбу. По словам экспертов, главное применение для таких мощных беспилотников — обеспечение войск в труднодоступных районах, и это должно сберечь многие жизни.

Дрон «Мотылек» проходит испытания

В России разработан дрон «Мотылек», способный нести 250-килограммовую бомбу. Он может выполнять широкий спектр задач: сброс боеприпасов, перевозка грузов, ретрансляция радиосигнала. Особенность беспилотника — в его уникальных асинхронных трехфазных двигателях, мощность каждого из которых по 60 кВт.

Как рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика «Совэлмаш» Александр Сударев, корпус аппарата выполнен из алюминия, что позволяет поднимать в небо еще больший вес. Кроме того, разрабатывается новая система управления двигателями. Сейчас для управления используются контроллеры китайского производства, однако в ближайшее время они будут заменены на российский аналог.

Дрон «Мотылек» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дрон уже прошел лабораторные испытания, а также испытания на подъемную силу. Оснащенный четырьмя двигателями аппарат может поднять в воздух до 600 кг, из них полезной нагрузки 250–300 кг (остальное — сама конструкция, двигатели и батареи). В ближайшее время начнутся летные испытания.

— Чем больше мы батарей туда поставим, тем меньше остается места под полезную нагрузку. Всё зависит от расстояния, которое нам нужно преодолеть, от задач, которые надо решать, — пояснил представитель разработчика.

Время и дальность полета зависят от установленных батарей, однако, по заверениям разработчика, аппарат вполне может преодолевать расстояние в 150 км.

Как может применяться дрон «Мотылек»

В первую очередь такой дрон может использоваться для обеспечения логистики и снабжения войск на переднем крае или в труднодоступных местах, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— С такой грузоподъемностью можно довольно много перевозить на линию фронта для обеспечения подразделений, — пояснил он. — За рубежом развиваются аналогичные разработки. Самое главное — беспилотник позволяет обеспечивать снабжение, не подвергая риску людей, которые могут везти эти грузы. Да и далеко не везде наземный транспорт может проехать. А такой дрон может сесть на небольшую площадку, выгрузиться и улететь. А даже если дрон собьют, то это, конечно, дорогостоящий аппарат, но по крайней мере не будут потеряны жизни, как это было бы с пилотируемой техникой.

По мнению эксперта, в перспективе подобные аппараты могли бы использоваться для эвакуации раненых, но это требует тщательной технической проработки.

Беспилотник может также нести внушительную бомбовую нагрузку.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— К нему можно подвесить авиабомбу ФАБ-250 и сбросить точно в цель, но проблема в том, что дрон довольно большой и не очень скоростной, — отметил Юрий Лямин. — А в этом случае он становится легкой мишенью. Так что нужно смотреть по обстоятельствам. Стоимость таких дронов не самая дешевая выходит. Конечно, можно использовать беспилотник для сброса мощных боеприпасов, когда нет противодействия серьезной системы ПВО или в ночных условиях. В самом крайнем случае их можно использовать и как дрон-камикадзе — по максимуму загрузить взрывчаткой и отправить в один конец. Но с учетом его стоимости это может быть оправданно, только если ничего другого нет, а нужно срочно уничтожить особо важную цель.

Ранее «Известия» сообщали, что в России началось серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35. Это тяжелый беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. На передовой, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать мини-Бабой-ягой за внешнее сходство с сельхоздронами, которые используют ВСУ.

МиС-35 Источник изображения: Фото: birds-eye.ru

Боевой радиус МиС-35 при вылете с нагрузкой весом 3,5 кг — девять километров, максимальная грузоподъемность — 4,5 кг. В режиме разведывательной миссии МиС-35 может находиться в воздухе до 45 минут, в хороших условиях — 54 мин. Беспилотник разгоняется до 63 км/ч. С полной нагрузкой время полета дрона сокращается до 30–32 мин.

На борту МиСа — аналоговая камера с шестикратным зумом. В качестве дополнительного оборудования может быть задействован тепловизор. Это позволяет использовать дрон для разведки в любое время суток.

Кроме того, в России началось серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с искусственным интеллектом. Он может самостоятельно распознавать и приоритизировать цели. Оператору такого аппарата остается выбрать нужную и дать команду на поражение. С помощью нейросети дрон обучен определять тяжелую, среднюю бронированную, а также колесную технику, артиллерию и пехоту. Последние 500–1000 м, когда выбрана цель и дана команда на ее поражение, он может лететь в автономном режиме. Это позволяет уверенно атаковать цели за пределами радиогоризонта и обойти зоны действия комплексов радиоэлектронной борьбы противника.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Владимир Матвеев