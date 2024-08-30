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ТАСС

Кулеба перед встречей с главами МИД ЕС обвинил Запад в военных неудачах Киева

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Глава МИД Украины отметил, что многое зависит от "готовности партнеров принимать смелые решения"

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров Киева в том, что они затягивают принятие "важных решений", в связи с чем украинская армия не может действовать эффективно.

По словам Кулебы, многое зависит от "готовности партнеров принимать смелые решения". "Те, кто обвиняют Украину в недостаточной успешности, должны всегда помнить. <...> если [решений] нет, не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на самих себя", - заявил он журналистам перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе.

Киев в последнее время неоднократно просил партнеров нарастить поставки вооружения, в частности дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что страны Запада играют с огнем, когда обсуждают возможность дать Украине добро на применение ракет дальнего действия по российской территории. С момента начала Россией специальной военной операции западные государства многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
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