Спустя три недели результаты ВСУ не впечатляют, а затраты велики, отметил аналитик в сфере международной политики Тони Кевин

СИДНЕЙ, 29 августа. /ТАСС/. Военная операция в Курской области лишь отсрочила неизбежную капитуляцию киевского режима на условиях, определенных Россией. Такое мнение озвучил в беседе с корреспондентом ТАСС австралийский эксперт в сфере международной политики Тони Кевин.

По его мнению, вторжение ВСУ, преследовавшее целью оттянуть российские войска с основной линии сражения на Донбассе, должно было вызвать панику в Кремле, однако этого не случилось. "Россия, вопреки ожиданиям, с твердой решимостью отреагировала на бессмысленное вторжение украинских солдат <...>. Спустя три недели результаты ВСУ в Курске не впечатляют, а затраты велики. Украинцы понесли тяжелые потери, утратив опытных солдат, переброшенных с донбасского фронта, <...> тогда как России не пришлось даже перебрасывать войска с центрального фронта к Курску", - указал эксперт.

Аналитик отметил, что у Киева не получилось и "создать видимость "успешной борьбы с врагом" на фоне удручающих новостей о неуклонном отступлении ВСУ на Донбассе". Также он счел необоснованными все надежды на то, что "украинцы смогут на месяцы окопаться на захваченной территории, по сути, оцепленной и сдерживаемой российскими войсками, к северу от Суджи". "Идея о якобы возможном продвижении ВСУ к Курской атомной электростанции, расположенной в 50 км к северу от границы, тоже не имеет оснований. Между тем в течение трех недель [боевых действий в Курской области] Россия продолжала укреплять позиции, продвигаясь все более быстрыми темпами на донбасском направлении, <...> и приблизилась к стратегически важному железнодорожному узлу - городу Покровск", - констатировал Кевин.

Эксперт отметил, что противоречивая с самого начала акция на Курском направлении все чаще становится предметом жесткой критики и со стороны западных союзников Киева, и со стороны самих украинцев. "Очевидно, моральный дух и военные ресурсы украинской армии находятся в упадке, и операция "Курск" лишь отсрочила неизбежное: капитуляцию киевского режима на условиях, определенных Россией", - резюмировал он.