Китай запустил шесть спутников с платформы в Желтом море

По данным Xinhua, для запуска космических аппаратов была использована платформа, установленная на барже в акватории Желтого моря недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Центр запусков китайского космодрома Тайюань успешно вывел на орбиту шесть спутников. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, для запуска космических аппаратов была использована платформа, установленная на барже в акватории Желтого моря недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун. Старт был осуществлен в 13:22 по пекинскому времени (08:22 мск) при помощи ракеты Ceres-1.

Для указанного носителя это 15-я миссия. В частности, были запущены спутники группировки Yunyao-1 (аппараты номер 15, 16 и 17), Jitianxing-A-03, Suxing-1-01 и Tianfu Gaofen-2.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. С ее помощью было запущено более 20 коммерческих спутников.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести примерно до 100.