Кулеба пожаловался, что Запад не передал обещанные Patriot

Американский президент Джо Байден ранее сообщил, что США и союзники приступают к передаче Украине дополнительных стратегических и тактических систем ПВО, в том числе Patriot и NASAMS

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Киев до сих пор не получил всех систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые обещали западные страны. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе.

"Мы будем говорить и о системе противовоздушной обороны. Ряд систем Patriot были обещаны, но еще не поставлены", - сказал он.

На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля американский президент Джо Байден сообщил, что США и их союзники приступают к передаче Украине дополнительных стратегических и тактических систем ПВО, в том числе Patriot и NASAMS. По его словам, США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО.