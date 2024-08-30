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ТАСС

Нидерланды не ограничивают применение Киевом F-16 в пространстве над РФ

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© AP Photo/ Vadim Ghirda
© AP Photo/ Vadim Ghirda.
Источник изображения: © AP Photo/ Vadim Ghirda

Командующий ВС страны генерал Онно Эйхельсхейм отметил, что Украина может "по своему желанию" использовать все ресурсы, которые ей предоставляет Запад, при условии соблюдения "гуманитарного права вооруженных конфликтов"

ГААГА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Нидерландов не ограничивают использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над РФ. Об этом сообщил командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм телеканалу NOS.

"Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны", - заявил он. NOS напоминает, что ранее Нидерланды передали Украине 24 истребителя F-16, однако военачальник отказался сообщить телеканалу, сколько из них уже развернуто и принимает участие в боевых действиях. По словам Эйхельсхейма, Украина может "по своему желанию" использовать все ресурсы, которые ей предоставляет Запад, при условии соблюдения "гуманитарного права вооруженных конфликтов". С таким тезисом "отчасти согласны" и США, отметил генерал.

1 августа газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. Сообщалось, что нидерландская сторона планирует передать Киеву всего 24 самолета и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Нидерланды
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Румыния
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F-16
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Путин Владимир
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