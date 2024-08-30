ВВС Таиланда сделали выбор в пользу закупки JAS-39E/F "Грипен"

ЦАМТО, 29 августа. Командование ВВС Таиланда объявило о выборе компании Saab, предложившей самолеты JAS-39E/F "Грипен", поставщиком новых истребителей, предпочтя ее Lockheed Martin.

Как сообщил 28 августа представитель Командования Военно-воздушных сил, первоначально ВВС Таиланда намерены приобрести партию из четырех JAS-39E/F "Грипен". Новые истребители предназначены для замены устаревших F-16A/B (национальное обозначение Type 19/G), которые эксплуатируются с 1988 года.

Согласно опубликованному 27 августа ВВС Таиланда заявлению, тендерная комиссия ВВС оценила возможности самолетов и представленные Saab и Lockheed Martin к 20 августа окончательные предложения. Ключевыми критериями при принятии решения о выборе победителя стали: превосходство по возможностям над состоящими на вооружении самолетами, а также наличие "общности и преемственности". Выбор в пользу "Грипен" также основывался на других соображениях, включая промышленное сотрудничество с Saab и реализацию компенсационных проектов в размере 130% от стоимости покупки. В общей сложности комиссии на оценку предложений потребовалось более 10 месяцев. В итоге было принято решение, что требованиям, изложенным в доктрине и стратегии ВВС, соответствует истребитель JAS-39E/F "Грипен". Ожидается, что JAS-39E/F "Грипен" будут эксплуатироваться не менее 30 лет.

Решение о закупке должно быть одобрено новым министром обороны и правительством, которое будет сформировано избранной парламентом премьер-министром Пхетхонгтхан Чинават.

В случае заключения контракта Таиланд станет третьей страной мира, после Бразилии и Швеции, выбравших JAS-39E/F "Грипен" ранее. Эти страны уже заказали 96 истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Таиланда реализует проект закупки новых боевых самолетов для замены 12 состоящих на вооружении устаревших F-16 в течение последних двух лет.

В качестве основных претендентов на последнем этапе рассматривались американский F-16 Блок.70/72 и шведский JAS-39E/F "Грипен".

Первые истребители F-16 Блок.15 командование ВВС Таиланда получило в 1988 году. На вооружении до сих пор состоят 49 истребителей этого типа, включая 35 одноместных F-16A и 14 двухместных F-16B. С другой стороны, первые шесть истребителей JAS-39C/D "Грипен" были поставлены ВВС Таиланда в 2011 году, а вторая партия из шести самолетов – в 2013 году. Один из истребителей "Грипен" был потерян в результате авиакатастрофы в 2017 году.

В начале июля командующий ВВС Таиланда маршал авиации Панпакди Паттанакул направил министру обороны Сутину Клунгсангу и премьер-министру Сретте Тависину сравнительный анализ по истребителям "Грипен E/F" и F-16 Блок.70, рекомендовав выбрать самолеты шведского производства.

Вскоре после этого стало известно о том, что США сразу же предложили снизить процентные ставки по кредиту на закупку самолетов F-16 Блок.70/72 с 5% до 3,5% и продлить срок его погашения.

В выпущенной в 2020 году "Белой книге по обороне" предусматривалась закупка для ВВС Таиланда в период с 2023 по 2028 гг. 12 новых истребителей. Еще 12 самолетов предполагалось приобрести в 2028-2033 гг. Для выполнения данных планов командование ВВС должно было приступить к реализации проекта в 2023 году, но сроки были нарушены. В обновленной "Белой книге" 2024 года указано, что приобрести 12-14 новых самолетов планируется в период с 2025 по 2034 гг.