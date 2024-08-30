Впервые более чем за три года SpaceX потеряла ракету Falcon 9 в ходе стыковки с беспилотным кораблём

Источник изображения: topwar.ru

Впервые более чем за три года произошла авария с многоразовой ракетой-носителем Falcon 9 с серийным номером B1062, производимой компанией Илона Маска SpaceX. Космический аппарат выполнял миссию по доставке на околоземную орбиту модулей спутниковой связи Starlink 8-6. Однако вчера рано утром в ходе стыковки с находящимся в космосе беспилотным летательным аппаратом (станцией) произошел взрыв двигателя ракеты.

Когда ракета-носитель коснулась беспилотного корабля, вокруг двигателей Merlin была видна зеленая вспышка, прежде чем двигательный отсек был охвачен пламенем, а ракета-носитель опрокинулась и взорвалась

— сообщает подробности инцидента интернет-издание Spaceflight Now.

Проблема возникла примерно через 8,5 минут после старта, когда B1062 предпринял попытку посадки на беспилотный модуль. На сегодняшний день это была бы 342-я посадка ракеты-носителя Falcon 9 с начала их эксплуатации.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя восстановление ракеты-носителя является второстепенной частью миссии по сравнению с развертыванием 21 спутника Starlink, бизнес-модель SpaceX основана на возможности повторного использования ускорителей первой ступени ракет Falcon 9. Какая бы проблема в конечном итоге ни привела к отказу ракеты-носителя, бортовой номер B1062 прервал серию из 267 успешных посадок ракеты-носителя, уточняет издание.

Это 23-й по счету полет ракеты-носителя Falcon 9 1062, доставившей с февраля 2021 года 21 спутник Starlink на околоземную орбиту. В компании SpaceX пока подробно не комментируют причины инцидента, объяснив их туманной фразой, что взрыв двигателя ракеты произошел из-за «нехватки силы тяжести».

До вчерашней аварии в последний раз сбой произошел 16 февраля 2021 года, когда ракета-носитель Falcon 9 B1059 взорвалась в ходе миссии Starlink 19 v1.0.

Ранее в SpaceX решили продолжить запуск миссии Starlink 8-6 после того, как погодные условия помешали запуску четырех астронавтов в рамках миссии Polaris Dawn. Компания объявила, что в среду утром будет последовательно запускать партии спутников Starlink на ракетах Falcon 9 как со станции космических сил на мысе Канаверал, так и с базы космических сил Ванденберг.

Ракета Starlink 8-6 была первой в этой серии запусков, стартовав с космического комплекса SLC-40 в 3:48 по восточному времени (07:48 UTC). За ней должна была последовать миссия Starlink 9-5 от VSFB, но SpaceX решила пока отложить это, «чтобы дать команде время просмотреть данные о посадке ракеты-носителя» и выяснить причины аварии. Онлайн-издание выяснило, что вывод очередной партии спутников Starlink на орбиту должен был осуществляться в интересах оперативного подразделения боевой поддержки ВВС США (ASOG).

На борту потерпевшей крушение ракеты-носителя находился 21 спутник Starlink, в том числе 13 с функцией прямой связи с ячейками. Успешное развертывание спутников позволило бы SpaceX увеличить количество запущенных на сегодняшний день спутников Starlink до 155 DTC.