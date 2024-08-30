Войти
РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков

51
0
0
Танк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Танк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой.
Источник изображения: © Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтакте

"Ростех": Т-80БВМ с допзащитой неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью, говорится в сообщении "Ростеха".

"На сегодняшний день штатная допзащита наших танков практически всеракурсная. Кроме "мангала", это дополнительная динамическая защита башни со всех сторон, двойные боковые экраны с активными защитными элементами, которые оберегают надгусеничные полки. Традиционно у танков совершенно неубиваемые лоб корпуса и башни. Кроме того, танки оснащаются "Накидкой", снижающей их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность", - рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что такое обилие "тюнинга" – это необходимость, продиктованная боевым опытом.

"В итоге отечественные машины почти не имеют слабых мест, куда их можно поразить дроном, несущим кумулятивную боевую часть, чего не скажешь о танках ВСУ, особенно западных", - заключили в "Ростехе".

Танки Т-80БВМ производит "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Эти машины поставляются в войска оснащенными специальной конструкцией для защиты от различных боеприпасов. Она состоит из сетчатых экранов и сеток, которые прикрывают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов.

Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни - "мангал". У танков также появилась неразрывная защита направляющих колес. Благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 23:04
  • 4184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 20:35
  • 1
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
  • 29.08 19:02
  • 1
Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»
  • 29.08 19:00
  • 1
Необандеровцы вновь стали применять ракеты "Точка". Откуда они поступили?
  • 29.08 18:43
  • 1
The New York Times: ВС РФ понадобится не менее 50 тысяч военных, чтобы освободить приграничье Курской области
  • 29.08 18:00
  • 8
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 29.08 17:06
  • 3
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска