В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков

"Ростех": Т-80БВМ с допзащитой неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью, говорится в сообщении "Ростеха".

"На сегодняшний день штатная допзащита наших танков практически всеракурсная. Кроме "мангала", это дополнительная динамическая защита башни со всех сторон, двойные боковые экраны с активными защитными элементами, которые оберегают надгусеничные полки. Традиционно у танков совершенно неубиваемые лоб корпуса и башни. Кроме того, танки оснащаются "Накидкой", снижающей их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность", - рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что такое обилие "тюнинга" – это необходимость, продиктованная боевым опытом.

"В итоге отечественные машины почти не имеют слабых мест, куда их можно поразить дроном, несущим кумулятивную боевую часть, чего не скажешь о танках ВСУ, особенно западных", - заключили в "Ростехе".

Танки Т-80БВМ производит "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Эти машины поставляются в войска оснащенными специальной конструкцией для защиты от различных боеприпасов. Она состоит из сетчатых экранов и сеток, которые прикрывают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов.

Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни - "мангал". У танков также появилась неразрывная защита направляющих колес. Благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину.