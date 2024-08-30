Прокачать бомбу

Военный эксперт Геннадий Алехин — о том, что такое фугасные авиабомбы с УМПК и как они используются нашими военными в зоне СВО

С самого начала проведения спецоперации Российская армия применяет фугасные авиабомбы ФАБ-500 и 1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет нашим самолетам не входить в зону поражения ПВО противника. А «трехтонники», ФАБ-3000, впервые были применены на харьковском направлении летом этого года в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Целями стали пункты временной дислокации и укрепрайоны украинских формирований. На курском направлении они тоже применялись, в частности при огневом поражении штаба бригады ВСУ, расположенного в Сумской области. Как применение фугасных авиабомб с УМПК влияет на проведение спецоперации и какова была реакция противника на них?

Использование ФАБ в зоне спецоперации

Фугасная авиабомба ФАБ-3000М54, которая весит больше 3 т, содержит 1,2 т взрывчатого вещества. Носителем базовой версии боеприпаса являются дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Последний известен на Западе как Hellduck — «Адская утка».

Эпизодическое использование ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на украинском театре боевых действий началось в ноябре-декабре 2022 года, что осталось незамеченным иностранными военными экспертами.

После объемы производства и масштаб использования авиабомб стремительно увеличивались. В начале 2024 года ФАБы с УМПК сбрасывались уже настолько массово, что только на укрепрайон в Авдеевке их прилетало за сутки, согласно данным украинской стороны, по две сотни и больше. Так, только за февраль, по словам противника, российская фронтовая авиация использовала до 1,4 тыс. авиабомб.

Применение ФАБ в Авдеевке

Для того чтобы зримо представить возможности фугасной ФАБ-500М62 с УМПК, стоит напомнить, что при взрыве этой авиабомбы образуется воронка диаметром до 9 м и глубиной до 3 м. Легко догадаться, что произошло с соединениями ВСУ, угодившими в районе Авдеевки под бомбовый ливень, устроенный российскими Су-34.

Как признавались сами украинские боевики, которые держали оборону в бетонированных бункерах, выстроенных еще в советские времена на территории Авдеевского «Коксохима», их буквально ровняли с землей. Об этом открыто говорили и их командиры.

Такие комментарии можно услышать от противника на разных участках линии боевого соприкосновения, где использовали наши ФАБы.

Основные характеристики УПАБ-1500

УПАБ-1500 — управляемая планирующая авиационная бомба весом 1500 кг. Она предназначена для уничтожения различных целей — от фортификационных сооружений до мостов.

Дальность ее полета нашим разработчикам удалось довести до 50 км, что позволяет сбрасывать ее далеко за пределами зон поражения ПВО противника, что резко снижает риски для российских самолетов-носителей.

Важные преимущества дает комбинированная система наведения. Спутниковая навигация обеспечивает высокую точность попадания, а инерциальная дает помехоустойчивость. При этом мощность и могущество тяжелой боевой части компенсируют любое ожидаемое отклонение от точки прицеливания.

Стоит отметить, что бомба совместима со всеми основными самолетами отечественной фронтовой авиации. Ее могут нести многоцелевые истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики. Допустимый размер боекомплекта зависит от характеристик носителя. В целом УПАБ-1500 представляет собой эффективное современное авиационное средство поражения, сейчас она получила возможность показать свой потенциал в условиях реальной боевой операции.

Справка «Известий» Авиабомбы ВКС России В ВКС России существует своя градация авиабомб. Среди них, например, осколочно-фугасная авиационная бомба (ОФАБ) отличается от ФАБ специальной конструкцией корпуса, которая обеспечивает лучшее равномерное дробление ее частей, превращая их в тысячи осколков. Объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) при столкновении с поверхностью распыляет жидкое взрывчатое вещество, которое воспламеняется после срабатывания второго заряда. Бетонобойная авиационная бомба (БЕТАБ) — высокая кинетическая энергия позволяется ей пробивать до метра железобетона и до трех метров земляного укрытия. Корректируемая авиационная бомба (КАБ) отличается от классической ФАБ наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. По принципу действия после попадания в цель отличия от фугаса незначительны. Конечно, это далеко не весь список авиабомб российской авиации, однако перечисленные применяются гораздо чаще остальных.

Автор — уроженец Харькова, полковник запаса, военный журналист, участник четырех военных конфликтов

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