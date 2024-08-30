Эксперт назвал глупостью нападение ВСУ на Курскую область

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер при этом отметил, что на Западе такого говорить нельзя

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было глупой операцией. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Это [нападение на Курскую область] была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе", - сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 тыс. военных, 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.