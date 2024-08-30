Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году

Сейчас судно готовят к проведению всех необходимых испытаний, сообщил глава корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160 будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Все идет по плану, сдача корабля в этом году. Корабль уже прибыл [на Балтику]. Он готовится к проведению всех необходимых испытаний", - сказал он.

Мистахов отметил, что заводские и государственные испытания корабля пройдут в III и IV кварталах этого года.

"По "Виктору Великому" 12 августа мы докладывали главкому ВМФ. Корабль хоть и патрульный, с не очень сильным вооружением, но его можно взять в качестве базы и насытить вооружением. Мы об этом заказчику неоднократно говорили", - отметил Мистахов.

Корпорация "Ак Барс" построила четыре и ведет строительство двух кораблей проекта 22160.