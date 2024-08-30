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ТАСС

"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160

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Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»
Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На них будут установлены системы ПВО и установки ракетного комплекса, рассказал глава корпорации Ренат Мистахов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Патрульные корабли проекта 22160, четыре из которых ранее вошли в состав Черноморского флота, а еще два строятся, будут модернизированы. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"В планах есть модернизация этих кораблей за счет систем ПВО [противовоздушной обороны] и установки ракетного комплекса. Их база это позволяет", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, продолжится ли серия патрульных кораблей проекта 22160, Мистахов отметил, что серия будет немного изменена. "В том облике, который есть, их может не быть совсем. Базовый корабль - модульный. Он больше корабль мирного времени. Но его можно взять в качестве базы, на которую можно установить новое оборудование, новое вооружение", - сказал он.

"Корабли этого проекта исторически строились в первую очередь для борьбы с пиратами, когда мы в рамках международного права обеспечивали безопасность судоходства, сопровождение судов мимо Африки для того, чтобы не гонять туда большие корабли. Именно для этого такая серия была построена", - напомнил он.

"Поэтому мы всем объясняем, что на сегодня эти корабли предназначены для демонстрации флага Российской Федерации. Они имеют для этого все необходимое. Они - видные, небольшие, имеют хорошую мореходность, дальность плавания. Они должны были быть построены до 2010 года, когда у нас были проблемы и мы обеспечивали безопасность судоходства. А они вошли в строй после 2014 года, ближе к специальной военной операции", - пояснил Мистахов. 

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Страны
Россия
Проекты
22160
ЧФ
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