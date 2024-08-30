Минобороны: для российской бронетехники не фатален наезд на противотанковую мину

В ведомстве рассказали, что после наезда на такую мину необходимо заменить выведенные из строя узлы и агрегаты, после чего боевая машина может вернуться на поле боя

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наезд на противотанковую мину не является фатальным для российской бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

"Опыт боевых действий специальной военной операции показал, что для отечественной бронированной техники наезд на противотанковую мину не приносит фатальных повреждений. Оперативная замена выведенных из строя узлов и агрегатов в цехах полевого ремонтного подразделения позволяет быстро восстановить и вернуть в строй любые образцы поврежденных боевых машин", - сообщили там.

В ведомстве также рассказали о том, что специалисты ремонтного подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки "Восток" на одном из восстанавливаемых танков попытались применить наиболее эффективную защиту от беспилотников: на броне они разместили сразу несколько защитных конструкций, вращающихся вместе с башней и не мешающих наблюдению и маневрам.

"Специалисты ремонтной роты надеются, что после испытания этих конструкций в боевых условиях, их опыт будет повсеместно внедрен в практику оснащения дополнительной защитой боевых машин", - добавили в ведомстве.