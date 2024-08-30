Войти
ТАСС

Минобороны: для российской бронетехники не фатален наезд на противотанковую мину

51
0
0
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В ведомстве рассказали, что после наезда на такую мину необходимо заменить выведенные из строя узлы и агрегаты, после чего боевая машина может вернуться на поле боя

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наезд на противотанковую мину не является фатальным для российской бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

"Опыт боевых действий специальной военной операции показал, что для отечественной бронированной техники наезд на противотанковую мину не приносит фатальных повреждений. Оперативная замена выведенных из строя узлов и агрегатов в цехах полевого ремонтного подразделения позволяет быстро восстановить и вернуть в строй любые образцы поврежденных боевых машин", - сообщили там.

В ведомстве также рассказали о том, что специалисты ремонтного подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки "Восток" на одном из восстанавливаемых танков попытались применить наиболее эффективную защиту от беспилотников: на броне они разместили сразу несколько защитных конструкций, вращающихся вместе с башней и не мешающих наблюдению и маневрам.

"Специалисты ремонтной роты надеются, что после испытания этих конструкций в боевых условиях, их опыт будет повсеместно внедрен в практику оснащения дополнительной защитой боевых машин", - добавили в ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 23:04
  • 4184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 20:35
  • 1
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
  • 29.08 19:02
  • 1
Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»
  • 29.08 19:00
  • 1
Необандеровцы вновь стали применять ракеты "Точка". Откуда они поступили?
  • 29.08 18:43
  • 1
The New York Times: ВС РФ понадобится не менее 50 тысяч военных, чтобы освободить приграничье Курской области
  • 29.08 18:00
  • 8
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 29.08 17:06
  • 3
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска