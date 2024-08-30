"Ак Барс": строительство двух универсальных десантных кораблей идет по плану

По словам главы судостроительной корпорации Рената Мистахова, сейчас завершаются корпусные работы, а также устанавливаются фундаменты и приводное насыщение

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Работа по строительству двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" идет по плану. Об этом ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Работа по их строительству идет по плану. Основная работа сейчас - завершаются корпусные работы, идут достроечные работы - установка фундаментов, приводное насыщение. На блоках (корпусов) начинается нанесение грунтовки, нанесение изоляции. Мы идем в графике работ", - сказал он.

По его словам, "сейчас основная задача состоит в том, чтобы то приводное насыщение, которое мы устанавливаем - фундаменты и все остальное - с учетом достаточно больших размерений корабля (головной - "Иван Рогов" - прим. ТАСС) было проверено макетной комиссией, с которой мы начинаем работу". "Макетная комиссия определяет, правильно ли установлены фундаменты, все остальное, потому что это - не серийный корабль, а головной. На всех головных кораблях после того, как производится сборка корпуса, установка фундаментов, проводится работа макетной комиссии, которая определяет правильность установки - чтобы там нигде не было пересечений кабеля с системами, чтобы оборудование стояло в габарите, чтобы оборудование, которое по факту уже пришло, соответствовало фундаментам", - отметил Мистахов.

"Такая работа вроде бы рутинная, но она дает дальнейшее продвижение заказу, потому что дальнейший технологический этап - грунтовка и изоляция. Потом нам сложнее будет это переделать, если мы что-то неправильно поставим, и вживую придется что-то отрезать, приваривать железо. Это все очень сильно может повлиять на сроки. По этой причине мы должны минимизировать эти процессы, чтобы в последующем выйти на правильный монтаж оборудования, на завод кабеля, на завод систем, сократить возможные конструкторские вопросы, которые возникнут на технологическом этапе, где сложнее будет что-то переделать", - пояснил глава "Ак Барс".

УДК проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" были заложены 20 июля 2020 года.