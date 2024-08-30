В США допустили, что ВСУ применяют их спутниковые снимки в Курской области

Директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт пояснил, что украинской стороне предоставили доступ к коммерческим спутниковым снимкам 2,5 года назад

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Директор Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнк Уитворт в среду допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют предоставляемые ею спутниковые снимки при массированной атаке на Курскую область России.

"Два с половиной года назад мы предоставили [украинской стороне] доступ к коммерческим спутниковым снимкам на портале под названием G-EGD. На этом портале было более 400 тыс. аккаунтов, так что доступ к коммерческим спутникам поддерживается, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как атака ВСУ на Курскую область РФ изменила предоставление Вашингтоном разведывательных данных Киеву. "Относительно того, используют ли они это для выполнения задач в этой конкретной кампании, в этой ограниченной кампании в Курской области, я бы направил вас к ним [к украинской стороне], чтобы они это подтвердили. Но этот доступ всегда есть", - добавил Уитворт, выступавший на конференции по безопасности в американском штате Мэриленд. Запись опубликовал телеканал C-SPAN.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайно ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС РФ, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 тыс. военных, 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.