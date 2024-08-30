В ЦРУ рассказали о контактах с Украиной по Курской области

Заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн также констатировал, что ВС РФ контратакуют для освобождения территории

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Вашингтон сейчас пока не готов оценить значение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Коэн в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд.

"Думаю, значимость еще предстоит узнать", - сказал он. "Они остаются в России. Они возводят оборонительные сооружения, - добавил Коэн, говоря о ВСУ. - Насколько мы можем сказать, и согласно нашим обсуждениям, по всей видимости, есть намерение удерживать какую-то часть этой территории в течение какого-то времени".

Заместитель директора ЦРУ констатировал, что российские силы контратакуют для освобождения территории. Запись выступления Коэна опубликовал канал C-SPAN.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работают 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 тыс. военных, 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.